Suudi Arabistan ve ABD'den İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:16
Suudi Arabistan ve ABD'den İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

İkili İlişkilerin Derinlemesine İncelenmesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile başkent Riyad'da bir araya geldi. Görüşmenin odak noktası, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler oldu.

Karşılıklı İş Birliği vurgusu

Suudi haber ajansı SPA'ya göre, bu önemli toplantıda, iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yollar masaya yatırıldı. Görüşme, bölge için kritik öneme sahip olan gelişmelerin ele alındığı bir platform sağladı.

Görüşmeye Katılan Diğer İsimler

Ayrıca, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Prenses Rima binti Bender bin Sultan da görüşmede bulundu. Bu durum, Suudi Arabistan'ın ABD ile olan ilişkilerine verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Rubio’nun Ziyareti

Suudi İhbariye televizyon kanalının aktardığına göre, Rubio, göreve başladığından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Bu ziyaretin ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile devam edeceği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun 13-18 Şubat tarihleri arasında Almanya, İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'yi içeren bölge turu gerçekleştireceğini duyurmuştu.

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