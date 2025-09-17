Suudi Arabistan ve Pakistan Ortak Stratejik Savunma Anlaşması İmzaladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Riyad'da imzalanan iş birliği kapsamında iki ülke arasındaki güvenliği güçlendirme kararı aldı.

Görüşme ve İmza

Suudi resmi haber ajansı SPAnın aktardığına göre, Pakistan Başbakanı Şerif başkent Riyaddaki Yemame Sarayında Veliaht Prens ile bir araya geldi. Heyetlerin katıldığı resmi görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkiler ile bir dizi ortak çalışma alanı gözden geçirildi.

Görüşmelerin ardından iki lider, güvenliği artırma ve bölgede ile dünyada barış ve istikrarı destekleme çerçevesinde Ortak Stratejik Savunma Anlaşmasına imza attı.

Anlaşmanın Kapsamı

İmzalanan anlaşmanın amacı, taraflar arasında savunma iş birliğini geliştirmek ve herhangi bir saldırı durumunda ortak caydırıcılığı artırmaktır. Anlaşma metnine göre, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırı her iki ülkeye yapılmış bir saldırı olarak kabul edilecek.

Ziyaret ve Diğer Ayrıntılar

SPA, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkente bu sabah geldiğini bildirirken ziyaretin süresine dair bilgi paylaşmadı. Öte yandan Pakistan resmi haber ajansı APP, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iş birliği imkanlarının ve son bölgesel gelişmelerin ele alındığını kaydetti.