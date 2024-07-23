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Tabii'nin Yeni Orijinal Dizisi 'Yankı: Görünmez El' Ekranlarda

TRT'nin dijital platformu Tabii, yeni dizisi 'Yankı: Görünmez El' ile izleyiciyle buluşuyor. Hikaye, bankacı Eray'ın zorlu seçimlerini merkez alıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:54
Tabii'nin Yeni Orijinal Dizisi 'Yankı: Görünmez El' Ekranlarda

Tabii'nin Yeni Dizi Projesi: 'Yankı: Görünmez El'

TRT'nin dijital platformu Tabii, merakla beklenen orijinal dizisi 'Yankı: Görünmez El' ile izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Bu yeni yapım, bankacı Erayın zorlu ikilemleri ve aşkı Berrin ile olan ilişkisini ele alıyor.

Dizinin Merkezi Karakterleri

Başarılı bankacı Eray, Cihangir Ceyhan tarafından canlandırılıyor. Aşkı Berrin ise Sinem Ünsal tarafından hayat bulacak. Dizin sunduğu derinlikli karakter analizleriyle dikkat çekiyor.

Yönetmen ve Senarist Ozan Aksungur

Yapımın senaristi ve yönetmeni Ozan Aksungur, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmayı hedefliyor. Dizide, Onur Saylak, Erkan Petekkaya ve Duygu Sarışın gibi ünlü isimler de önemli roller üstleniyor.

Dizinin Teması

'Yankı: Görünmez El', büyük bir bankada üst düzey yönetici olarak çalışan Erayın, hak ettiği terfiyi alamayınca yaşadığı çatışmaları ve bu süreçte karşılaştığı zorlukları anlatıyor. Eray, hayatının gidişatı için kritik bir seçim yapmak zorunda kalıyor: Sıradan bir bankacı olarak mı devam edecek yoksa etik değerlerinden saparak, istediği makamı mı elde edecek? Bu ikilem, dizinin merkezinde yer alan heyecan verici bir çatışma sunuyor.

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Yankı: Görünmez El" izleyiciyle...

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Yankı: Görünmez El" izleyiciyle buluşacak. Dizide başarılı ve hırslı bir banka yöneticisi olan Eray karakterine Cihangir Ceyhan (solda), Berrin karakterine ise Sinem Ünsal (sağda) hayat veriyor.

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Yankı: Görünmez El" izleyiciyle...

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Yankı: Görünmez El" izleyiciyle buluşacak. Dizide başarılı ve hırslı bir banka yöneticisi olan Eray karakterine Cihangir Ceyhan (solda), Berrin karakterine ise Sinem Ünsal (sağda) hayat veriyor.

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Yankı: Görünmez El" izleyiciyle...

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Yankı: Görünmez El" izleyiciyle buluşacak. Dizide başarılı ve hırslı bir banka yöneticisi olan Eray karakterine Cihangir Ceyhan (solda), Berrin karakterine ise Sinem Ünsal (sağda) hayat veriyor.

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