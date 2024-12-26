Tahtalı Dağı'nda Kar Kalınlığı 80 Santimetreyi Aştı

Tahtalı Dağı'nda Kış Manzarası

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Tahtalı Dağı, Olympos Teleferik ile ulaşılan bir doğa harikası olarak karla kaplandı. Kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşırken, zirve, kışın en güzel manzaralarını ziyaretçilerine sunuyor.

Görsel Şölen Sunan Zirve

Torosların en yüksek noktalarından biri olan Tahtalı, karla kaplanmış dağlarıyla birlikte panoramik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir teleferik yolculuğuyla ulaşılan bu muhteşem nokta, kar yağışının devam etmesiyle birlikte kış turizmi için cazibe merkezi haline geldi.

Kar Keyfi ve Ziyaret Saatleri

Olimpos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahtalı Dağı'nın tamamen bembeyaz bir görünüm kazandığını söyledi. Culfa, yarın da kar yağışının devam edeceğini belirterek, teleferikle zirveye çıkan ziyaretçilerin kar topu oynayabileceklerini ve kar keyfini çıkarabileceklerini belirtti. Teleferik, her gün saat 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermektedir.