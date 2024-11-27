Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Seferler Durduruldu!

Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Seferler Durdu

Taksim - Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler gerçekleştirilemiyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, F1 Taksim-Kabataş hattında yaşanan bu arıza, yolcuları olumsuz etkiliyor.

Ücretsiz İETT Otobüsleri Hizmette

Arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı hat güzergahında yolcular için ücretsiz İETT otobüsleri ile alternatif ulaşım sağlanıyor. Yolcuların sorunsuz bir şekilde seyahat etmeleri için gereken önlemler alınıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.