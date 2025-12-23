Talas’ta Geleceğin Kodları BAYKAR Mühendisleriyle Yazılıyor

Gençlerle buluşma: Teknoloji ve vizyon

Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi, geleceğin Türkiye’sini inşa edecek genç zihinleri, savunma sanayimizin gururu BAYKAR’ın mühendisleriyle buluşturdu. 'Geleceğe Teknolojik ve Metafizik Bakış' adlı konferans, teknolojiyle birlikte düşünmeyi, üretmeyi ve anlam arayışını ön plana çıkaran güçlü mesajlara sahne oldu.

Konferansın katılımcıları ve vurgular

Program, Abdussamed Acar, Yusuf Erkan Balık, Çağdaş Gül ve Abdulmelik Bekmez’in katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, kodların ötesinde bir vizyonun gerekliliğini ve mühendisliğin yalnızca teknik bir uğraş değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Gençlere iletilen mesajlar

Gençler, teknolojinin görünen yüzünün ötesinde değerlerin, bilincin ve bakış açısının geleceğin şekillenmesindeki rolünü doğrudan alanında uzman isimlerden dinleme fırsatı buldu. Etkinlik, öğrencilerin merakını ve araştırma tutkusunu güçlendirmeyi hedefleyen etkileşimli oturumlarla tamamlandı.

Merkezin başarıları

Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi, sunduğu eğitim ve vizyonun meyvelerini TEKNOFEST sahnelerinde topladı. Merkez bünyesindeki öğrenciler, TEKNOFEST Kıbrıs finallerinde ilkokul kategorisinde Türkiye birinciliği dahil çeşitli yaş gruplarında dereceler elde etti; TEKNOFEST İstanbul’da ise yapay zekâ odaklı projelerle Türkiye derecelerine girerek Talas’ın adını duyurdu.

Başkan Yalçın'ın değerlendirmesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Geleceği inşa edecek olanlar, sadece iyi kod yazanlar değil aynı zamanda neyi, neden yaptığını bilen gençlerimizdir. Talas’ta teknolojiyi değerlerle, aklı vicdanla buluşturan bir anlayışı büyütüyoruz. BAYKAR’ın kıymetli mühendislerini gençlerimizle buluşturmak, onların hayallerine dokunmak bizim için son derece anlamlı. Programda emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Geleceğe yatırım

Talas Belediyesi, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanında gelişmelerine katkı sunan projeleriyle üreten ve geleceğe yön veren bir nesil hedefini sürdürmeye devam ediyor. E-Spor ve İnovasyon Merkezi, bu tür buluşmalarla sadece bir mekân olmaktan çıkarak hayallerin filizlendiği bir merkez olma misyonunu pekiştiriyor.

TALAS BELEDİYESİ E-SPOR VE İNOVASYON MERKEZİ, GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİ İNŞA EDECEK GENÇ ZİHİNLERİ, SAVUNMA SANAYİMİZİN GURURU BAYKAR’IN DEĞERLİ MÜHENDİSLERİYLE BİR ARAYA GETİRDİ.