Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adaletli Bir Dünya İçin Siyaset Yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Araç İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partinin adaletli bir dünya hedefi doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti. Yumaklı, "Güncel olaylarda, sandalye kavgalarında AK Parti hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır." dedi.

Millete Hizmet ve Kardeşlik Vurgusu

Bakan Yumaklı, millete hizmet etmenin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, makam ve unvanların önemsiz olduğunu söyledi. Ayrıca bu topraklarda birlik halinde bin yıldır yaşandığını belirtti. "İstiklalimizden, kardeşliğimizden asla vazgeçmedik. Bunun en önemli göstergesi de 15 Temmuz'dur. Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar her türlü zorluğa karşı kenetlendik ve bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Güçlü Türkiye İçin Birlik ve Beraberlik

Yumaklı, Türkiye’nin etrafının ateş çemberi olduğuna dikkat çekerek, "Eğer güçlü olmazsak, masum insanlara zarar verenlerin hayır düşündüğünü söylemek mümkün değildir. O nedenle birlik olmalıyız." şeklinde konuştu. Ayrıca, bazı uluslararası kuruluşların Türkiye üzerindeki etkisine değindi ve bu durumun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Pazarlama ve Üretim Stratejileri

Bakan, güçlü Türkiye'nin güçlü tarımla mümkün olacağını belirterek, "Kendi gıdamızı temin edemezsek, bağımsız olmanın anlamı kalmaz. Pandemi döneminde yaşanan tedarik sıkıntılarına işaret ederek, sürdürülebilir üretim hedefinin önemli olduğunu söyledi. Yumaklı, Türk tarımı için yapılacak çalışmalara devam edeceklerini de aktardı.

AK Parti'nin Geleceği

Yumaklı, "AK Parti, Türkiye'nin geleceğidir. Bizler Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için bu görevlere talip olduk." diyerek, terörle mücadele ve uluslararası düzeyde yürütülen politikaları da dile getirdi.

Programda AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu gibi isimler de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Araç Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Araç Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.