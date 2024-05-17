Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapacak

Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yapılacak olan tarımsal destekleme ödemelerini duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çiftçilere toplamda 72 milyon 554 bin lira tutarında ödemenin bugün hesaplarına aktarılacağı belirtildi.



Ödemelerin detayları ise şu şekilde:

Hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira

Bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira

Hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira

Organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira

Mazot ve gübre desteği için 676 bin 740 lira

Sertifikalı tohum kullanım desteği için 271 bin 670 lira





Bakanlık, bu desteklerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dilerken, ödemelerin çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.