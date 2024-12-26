Tartus'ta Beşşar Esed Rejimine Yönelik Operasyon Başlatıldı

Tartus'ta Askeri Operasyon Başlatıldı

Suriye'nin Tartus ilinde, devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon Askeri Operasyonlar İdaresi ve İçişleri Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Toplumsal Barış ve İstikrar Amacı

Açıklamada, operasyonun toplumsal barış ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatıldığı vurgulandı. Operasyon çerçevesinde devrik rejim grupları mensuplarının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Pusu ve Sonuçları

Geçtiğimiz günlerde Tartus'ta, devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurduğu pusu sonucunda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Bu olay, operasyondaki kararlılığın artışına neden olmuş gibi görünüyor.