DOLAR
35,25 -0,06%
EURO
36,6 -0,65%
ALTIN
2.977,44 -0,5%
BITCOIN
3.365.185,39 3,63%

Tartus'ta Beşşar Esed Rejimine Yönelik Operasyon Başlatıldı

Suriye'nin Tartus ilinde devrik rejim güçlerine yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:44
Tartus'ta Beşşar Esed Rejimine Yönelik Operasyon Başlatıldı

Tartus'ta Askeri Operasyon Başlatıldı

Suriye'nin Tartus ilinde, devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon Askeri Operasyonlar İdaresi ve İçişleri Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Toplumsal Barış ve İstikrar Amacı

Açıklamada, operasyonun toplumsal barış ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatıldığı vurgulandı. Operasyon çerçevesinde devrik rejim grupları mensuplarının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Pusu ve Sonuçları

Geçtiğimiz günlerde Tartus'ta, devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurduğu pusu sonucunda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Bu olay, operasyondaki kararlılığın artışına neden olmuş gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
122 Yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Dönemindeki Güvenli Yaşamı Anlatıyor
2
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
3
Bakan Uraloğlu, Azerbaycanlı Mevkidaşı Nebiyev ile Uçak Kazası Üzerine Görüştü
4
İBB, 6 Kreşin Toplu Açılışını Gerçekleştirdi
5
Merkez Bankası Faiz İndirdi: Politika Faizi Yüzde 47,50'ye Düşürüldü
6
Adıyaman'da Gerçekleştirilen Rehine Kurtarma Tatbikatı Dikkat Çekti
7
Rusya, Türkiye'nin Suriye Sınırındaki Güvenlik Endişelerini Destekliyor

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!