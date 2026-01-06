Tatvan'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: 20 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Fuar Mahallesi'nde çatıdan kopan kar kütlesinin altında kalan 20 yaşındaki A.İ. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:13
Olay

Bitlis’in Tatvan ilçesi Fuar Mahallesinde yürüyen 20 yaşındaki A.İ., bir binanın çatısından kopan kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.İ. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Uyarı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kar erime ve çatılardan düşme riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve tehlikeli bölgelerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

