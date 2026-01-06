Tatvan'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: 20 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Olay

Bitlis’in Tatvan ilçesi Fuar Mahallesinde yürüyen 20 yaşındaki A.İ., bir binanın çatısından kopan kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.İ. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Uyarı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kar erime ve çatılardan düşme riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve tehlikeli bölgelerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

DÜŞEN KAR KÜTLESİ CANA MAL OLDU