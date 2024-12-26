DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

Tayland, BRICS'e Partner Ülke Olma Davetini Kabul Etti

Tayland, BRICS'e partner ülke olarak katılmayı kabul etti. Bu karar, ticaret ve enerji güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:18
Tayland, BRICS'e Partner Ülke Olma Davetini Kabul Etti

Tayland, BRICS'e Partner Ülke Olma Davetini Kabul Etti

Tayland, BRICS'e partner ülke olarak katılma teklifini kabul etti. Bu önemli gelişme, Bangkok Post gazetesinin aktardığına göre, Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub'ın açıklamalarıyla duyuruldu.

23-24 Ekim tarihlerinde Rusya'da düzenlenen BRICS zirvesi sonrasında yapılan davetin, Tayland kabinesi tarafından oylandığı ifade edildi. Houngsub, oylamanın sonucunda organizasyonun davetinin kabul edildiğini belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, BRICS üyeliğinin ülkelerine önemli katkıları olacağını vurguladı. Açıklamada, ticaret, yatırım, gıda ve enerji güvenliğinin artırılması hedeflerinin öne çıktığı kaydedildi.

BRICS: Küresel Ekonomideki Önemi

BRICS, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. İlk başta sadece iki ülke olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan "BRIC" terimi, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından literatüre kazandırılmıştır. 2009 yılında, Rusya'nın girişimleriyle kurulan bu birlik, ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengelemek amacıyla oluşturulmuştur. Güney Afrika'nın da katılımıyla birlikte 2010 yılında BRICS ismini almıştır.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucu üyeleri olduğu BRICS, daha sonra Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni üyeleri de bünyesine katarak genişlemiştir. Bu yıl yapılan katılımlarla birlikte BRICS'in toplam üye sayısı 9'a ulaşmış ve dünya ekonomisindeki etkisi giderek artmaktadır.

Bir sonraki aşamada, Dışişleri Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar BRICS'in dönem başkanı Rusya'yı bu karar hakkında bilgilendirmesi gerekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Yatan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı
5
İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
6
Bakan Göktaş, Engelli Hakları İçin Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu
7
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Anına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!