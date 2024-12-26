Tayland, BRICS'e Partner Ülke Olma Davetini Kabul Etti

Tayland, BRICS'e partner ülke olarak katılma teklifini kabul etti. Bu önemli gelişme, Bangkok Post gazetesinin aktardığına göre, Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub'ın açıklamalarıyla duyuruldu.

23-24 Ekim tarihlerinde Rusya'da düzenlenen BRICS zirvesi sonrasında yapılan davetin, Tayland kabinesi tarafından oylandığı ifade edildi. Houngsub, oylamanın sonucunda organizasyonun davetinin kabul edildiğini belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, BRICS üyeliğinin ülkelerine önemli katkıları olacağını vurguladı. Açıklamada, ticaret, yatırım, gıda ve enerji güvenliğinin artırılması hedeflerinin öne çıktığı kaydedildi.

BRICS: Küresel Ekonomideki Önemi

BRICS, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. İlk başta sadece iki ülke olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan "BRIC" terimi, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından literatüre kazandırılmıştır. 2009 yılında, Rusya'nın girişimleriyle kurulan bu birlik, ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengelemek amacıyla oluşturulmuştur. Güney Afrika'nın da katılımıyla birlikte 2010 yılında BRICS ismini almıştır.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucu üyeleri olduğu BRICS, daha sonra Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni üyeleri de bünyesine katarak genişlemiştir. Bu yıl yapılan katılımlarla birlikte BRICS'in toplam üye sayısı 9'a ulaşmış ve dünya ekonomisindeki etkisi giderek artmaktadır.

Bir sonraki aşamada, Dışişleri Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar BRICS'in dönem başkanı Rusya'yı bu karar hakkında bilgilendirmesi gerekmektedir.