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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cihannüma İstanbul Forum 2024'te Gelecek İçin Stratejiler Belirtti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cihannüma İstanbul Forum 2024'te Suriye ve insan hakları konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:18
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cihannüma İstanbul Forum 2024'te Gelecek İçin Stratejiler Belirtti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cihannüma Forum 2024'te Açıklamalarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma İstanbul Forum 2024'te önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Suriye’deki duruma ilişkin olarak, "Ümidimiz, temennimiz, tavsiyemiz ve Suriyeli muhaliflere bizim yapacağımız en büyük destek, bölünmüş Suriye halkını hiçbir şekilde ötekileştirmeden, büyük bir kapsayıcılıkla bir arada tutmak olacaktır" dedi.

Forumu Başarıyla Gerçekleştirmek İçin Çabalar

Kurtulmuş, oluşan forumun "bilgi, irade ve düzen" ana başlıkları etrafında şekillendiğini belirterek, mundial sorunların üstesinden gelebilmek için derin fikir birliğine ve güçlü iradeye ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Yeni Dönem: Çok Kutlu ve Merkezli Dünya

Yıllar içinde dünya düzeninin değişeceğini kaydeden Kurtulmuş, "Bundan sonra ne çift kutuplu bir dünya ne de tek kutuplu bir sistem olacağının altını çizerek; çok kutupluluğun ve çok merkezliliğin yeni bir dünya düzeni yaratacağını" belirtti.

İnsani ve Vicdani Bakış Açısına İhtiyacımız Var

Kurtulmuş, savaşlar ve yoksULLuk gibi sorunların yalnızca politik tedbirlerle çözülemeyeceğini vurgulayarak, insani bakış açısının önemini dile getirdi. İnsan hakları, kadın ve çocuk hakları gibi temel değerlerin erozyona uğradığını ifade etti.

Değerler Mücadelesi

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin arkasına saklanarak insan haklarını ihlal edenlerin sayısız örneği var" diyen Kurtulmuş, ayrıca dünyanın gidişatındaki sorumluluğun Türkiye gibi ülkelerde olduğunu ifade etti.

Zalimlere Karşı Mücadele

Kurtulmuş, sözlerini sürdürerek, özellikle Gazze'deki son olayların insan hakları açısından ne denli ciddi bir sorun oluşturduğunu vurguladı. "İçten bir destekle insan haklarının korunması, sadece edebi bir muhalefet değil, aktif bir eylem planı gerektirir" dedi.

Türkiye'nin Rolü ve Sorumluluğu

Türkiye’nin, Ortadoğu ve İslam coğrafyasında demokrasiyi ve kapsayıcılığı güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Dili, dini, siyaseti ne olursa olsun, insanlık için çalışanlar yeni hedefler belirlemelidir" şeklinde konuştu.

Filistin'in Geleceği

Kurtulmuş, uluslararası alanda adaletin sağlanması gerekliliğini vurgularken, "Bütün bu insanlık cephesi mücadelesi, Filistin'in bağımsızlığı ve Kudüs'ün korunması için büyük önem taşıyor" diyerek, gelecekte Filistin davasına duyulan ilginin artarak devam edeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Haliç...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Haliç...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

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