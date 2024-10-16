TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh ile Görüşme Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ile Meclis'te önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, görüşmede Filistinli grupların bir araya gelerek birlik sağlama çabalarının arttığını vurguladı: "Filistinli gruplar arasında birlik görüşmelerinde olumlu yaklaşımların artmakta olması bizim için fevkalade mutluluk vericidir."

Siyonist Rejime Eleştiriler

Kurtulmuş, siyonist rejimin Filistinlileri düşman olarak görmesinin altını çizerken, bu yaklaşımın insanlık dışı olduğunu dile getirdi. "Düşman bizi farklı görmezken biz niye birbirimizi farklı görelim?" dedi. Türkiye'nin Filistin davasında kararlı bir duruş sergilediğini söyleyen Kurtulmuş, bu tür ziyaretlerin dünya kamuoyuna önemli bir mesaj verdiğini ifade etti.

Filistin'in Geleceği Üzerine Mesajlar

Kurtulmuş, Filistin'in özgürleşeceğine ve Kudüs başkentli bir devletin kurulacağına inandığını belirtti. Ayrıca, dünya genelinde Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artmakta olduğunu vurguladı: "Şu an 149 ülke Filistin devletini resmen tanımaktadır."

Fettuh'un Türkiye'ye Minnettarlığı

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ise Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin halkına verdiği destek için teşekkür etti. Fettuh, Türkiye halkının dayanışmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Filistin'in özgürlüğü çok yakında gelecektir." dedi.