TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Güçlü Suriye, Teröristlerin Yuvası Olmaktan Kurtulacak!'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde yaptığı konuşmada Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terör örgütleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Suriye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ve terör örgütlerinden kurtulacağını umduğunu belirtti.

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