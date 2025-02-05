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TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Güçlü Suriye, Teröristlerin Yuvası Olmaktan Kurtulacak!'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Ankara Diplomat Akademi Kampı' açılışında Suriye ve Filistin konularına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:52
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Güçlü Suriye, Teröristlerin Yuvası Olmaktan Kurtulacak!'

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Güçlü Suriye, Teröristlerin Yuvası Olmaktan Kurtulacak!'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde yaptığı konuşmada Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terör örgütleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Suriye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ve terör örgütlerinden kurtulacağını umduğunu belirtti.

Türkiye'nin Gençlerine Güveniyoruz

Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Birinci Meclis'te gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin, büyük hedeflere ulaşmak için gerekli olan kişisel vasıfları edinmeleri gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, " milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak kendimizi ve medeniyetimizi tanıma fırsatını iyi değerlendirmeliyiz"

Diplomasi ve Barışın Önemi

Kurtulmuş, diplomasinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda savaşı başlatma ve barışı sağlama yeteneğine sahip bir sanat olduğunu kaydetti. "Özellikle büyük hedeflere sahip bir ülke olarak gençlerimiz, diplomasiyi en iyi şekilde kullanmak zorundadır"

Dört Temel Mesele: Hikmet, Müzakere, Kudret ve İtimat

Diplomasinin başarıya ulaşabilmesi için dört temel unsurdan bahseden Kurtulmuş, "hikmetle hareket edilmesi, müzakerelerin açık tutulması, kudret ve güven inşa edilmesi"

Filistin ve İsrail Meselesine Dair Açıklamalar

Kurtulmuş, İsrail'in Filistin topraklarındaki insanlık suçlarına dikkat çekerek, "İsrail için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır"

Suriye ile İlgili Beklentiler

Suriye'deki gelişmelere değinen Kurtulmuş, "Suriye'nin yeni yönetimiyle neredeyse tam bir mutabakata varmış durumdayız"

Konuşmanın ardından Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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