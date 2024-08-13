Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı'yı kabul ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:40
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Baro Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bu önemli görüşme, mecliste basına kapalı bir ortamda gerçekleştirildi.

Buluşmanın Detayları

Meclis'teki kabul sırasında, Kurtulmuş ve Şamlı arasındaki diyalogun mahremiyeti korundu. Görüşmenin içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu tür buluşmalar, baroların yürüttüğü hukuk hizmetlerinin ve toplumsal sorunların meclis gündemine taşınmasına katkı sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı (sağ 3) ve...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı (sağ 3) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak