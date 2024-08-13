TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Baro Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bu önemli görüşme, mecliste basına kapalı bir ortamda gerçekleştirildi.

Buluşmanın Detayları

Meclis'teki kabul sırasında, Kurtulmuş ve Şamlı arasındaki diyalogun mahremiyeti korundu. Görüşmenin içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu tür buluşmalar, baroların yürüttüğü hukuk hizmetlerinin ve toplumsal sorunların meclis gündemine taşınmasına katkı sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı (sağ 3) ve beraberindeki heyeti kabul etti.