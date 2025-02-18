TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından accept edildi. İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen bu özel kabulde, Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi Masako da hazır bulundu.

Sosyal Medyada Teşekkür Mesajı

Kabulün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Japonya İmparatoru Majesteleri Naruhito ve İmparatoriçesi Masako tarafından kabul edildik. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum," ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi. İmparatorluk Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi Masako da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi. İmparatorluk Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi Masako da yer aldı.