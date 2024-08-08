TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağlı Bakan İbrahimovic ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i ağırladı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunları kapsadığı belirtildi. Kurtulmuş, dostane iki ülke arasında mevcut olan iyi ilişkilerin daha da geliştirileceğine vurgu yaptı.

Balkanlar'da Barış ve İstikrar İçin İşbirliği

Kurtulmuş, Türkiye'nin Balkanlar'daki önceliklerinden birinin huzur ve istikrarın sağlanması olduğunu ifade ederek, "Bölgemizde barış ve istikrarın korunması için Karadağ başta olmak üzere tüm Balkan ülkeleriyle işbirliği içinde olacağız," dedi.

Karadağ Bakanı'nın İfadeleri

Karadağ Dışişleri Bakanı Ibrahimovic, TBMM'de bulunmanın verdiği memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkilerin güçlenerek sürmesi temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.