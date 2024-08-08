Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağlı Bakan İbrahimovic ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri görüştü.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağlı Bakan İbrahimovic ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i ağırladı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunları kapsadığı belirtildi. Kurtulmuş, dostane iki ülke arasında mevcut olan iyi ilişkilerin daha da geliştirileceğine vurgu yaptı.

Balkanlar'da Barış ve İstikrar İçin İşbirliği

Kurtulmuş, Türkiye'nin Balkanlar'daki önceliklerinden birinin huzur ve istikrarın sağlanması olduğunu ifade ederek, "Bölgemizde barış ve istikrarın korunması için Karadağ başta olmak üzere tüm Balkan ülkeleriyle işbirliği içinde olacağız," dedi.

Karadağ Bakanı'nın İfadeleri

Karadağ Dışişleri Bakanı Ibrahimovic, TBMM'de bulunmanın verdiği memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkilerin güçlenerek sürmesi temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat