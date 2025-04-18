TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da gerçekleştirilen Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim ile önemli bir toplantı yaptı.

Filistin Davasına Katar’ın Desteği

Görüşme, Conrad Otel'de gerçekleşti. Kurtulmuş, Katar’ın Filistin davasına verdiği güçlü desteğin altını çizerek, bu ülkeye teşekkür etti. Kurtulmuş, "Katar, tarih boyunca Filistin halkına büyük bir ilgi göstermiştir," dedi.

Bölgesel İşbirliğinin Önemi

Kurtulmuş, Filistin meselesinin yalnızca bölge ülkeleri ve Müslüman ülkelerin değil, tüm insanlığın meselesi olduğuna vurgu yaparak, toplantının amacının bu farkındalığı arttırmak olduğunu belirtti.

Uluslararası Diplomasi ve İnisiyatifler

Parlamenter diplomasinin günümüzde uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından biri haline geldiğini söyleyen Kurtulmuş, toplantının yeni bir uluslararası inisiyatifin başlangıcı olabileceğinin altını çizdi.

Türkiye-Katar İlişkileri

İki ülke arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim'i Türkiye'ye resmi ziyarete davet etti. Bu işbirliğinin iki ülke arasındaki kardeşliğe katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim'le görüşme yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim'le görüşme yaptı.