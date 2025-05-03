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TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'de Önemli Törenlere Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi Açılışı ve TEKNOFEST ödül törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 13:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'de Önemli Törenlere Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'de

LEFKOŞA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere Lefkoşa'ya ulaştı.

Kurtulmuş, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lefkoşa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi. Kurtulmuş’u, Ercan Havalimanı’nda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağda) karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi. Kurtulmuş’u, Ercan Havalimanı’nda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağda) karşıladı.

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