TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nuri Pakdil'i Andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anma Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü şair ve yazar Nuri Pakdil'i anma vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Pakdil'in Anısına Vefa

Nuri Pakdil'in vefatının 5. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurtulmuş, Pakdil'in derin anlam taşıyan bir sözünü alıntılayarak, "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" ifadelerine yer verdi.

İfade ve Duası

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti: "Mücadeleyle yoğrulmuş fikirleri ve her şeyden önemlisi, dava adamı ve gönül insanı Nuri Pakdil üstadı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Daima hayırla yad edeceğiz."