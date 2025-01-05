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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Polis Fethi Sekin’i Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:35
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Polis Fethi Sekin’i Andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Polis Fethi Sekin’i Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Ocak 2017 tarihinde terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can’ı anmak amacıyla bir mesaj paylaştı.

Fethi Sekin ve Musa Can’ın Anısı Yaşatılıyor

Kurtulmuş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sekiz yıl evvel İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını canını ortaya koyarak önleyen polis memurumuz Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve şükranla anıyorum. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Bu anma, her yıl terörle mücadelede şehit olan kahramanların hatırlanması açısından büyük önem taşıyor.

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