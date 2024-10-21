TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akademik Yıl Açılışında Önemli Mesajlar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Akademik Yıl Açılışında Konuştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli mesajlar verdi. Açılış, üniversitenin Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda gerçekleştirildi.

'Yenidoğan Çetesi' ve İnsanlık Suçları

Kurtulmuş, konuşmasında ‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasına dikkat çekerek, eğitimi yüksek bireylerin bile insanlık suçları işleyebileceğini vurguladı. Kurtulmuş, “Demek ki biz bu insanlara diplomalarının yanında, kuru bilginin yanında hikmeti de irfanı da öğretmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes'i Anarak Konuştu

Kurtulmuş, merhum başbakan Adnan Menderes'in ülkenin kalkınmasına katkıları ve demokrasi mücadelesine atıfta bulunarak, Türkiye’nin güçlü bir demokrasi ile yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Eğitimi ve Hedefler

Kurtulmuş, Türkiye'de toplam 209 üniversite bulunduğunu ve 7.5 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Hedefin, üniversitelerin dünya standartlarında rekabet edebilmesi olduğunu ifade etti.

Teknolojik Zalimlik ve Bilim

Dünya genelinde bilginin hızla üretildiği bir dönemde, bilimsel bilginin insanlık adına kullanılmadığını dile getiren Kurtulmuş, yüksek teknolojinin insanlığı yok etmeye yönelik kullanılmasına karşı çıktı. “İsrail'in uzaktan saldırı yöntemleri ve imha silahlarını kullanması kabul edilemez” dedi.

Hikmet ve İrfan ile Eğitimin Önemi

Kurtulmuş, dünyadaki büyük suçların arkasında iyi eğitim almış bireylerin olduğunu hatırlatarak, eğitimin sadece diplomadan ibaret olmadığını, hikmet ve irfanla yoğrulması gerektiğini savundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Rektör Prof. Dr. Bülent Kent’in de konuşma yaptığı programda, Kurtulmuş’a üniversite adına hediyeler takdim edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla üniversitenin Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla üniversitenin Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.