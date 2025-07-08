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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Bolat'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı resmi olarak kabul etti.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 17:25
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Bolat'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı kabul etti. Görüşme hakkında detaylar, TBMM'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Açıklamada, Kurtulmuş'un Bolat ile gerçekleştirdiği buluşmanın önemli olduğu vurgulandı. Bu tür üst düzey ziyaretler, Türkiye'deki ticaret politikalarının gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

TBMM, bu toplantı aracılığıyla ticaretin güçlendirilmesi ve yürütülen projelerin değerlendirilmesi sürecinde önemli bir rol üstleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı kabul etti.

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