TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Toplantısında Barış Vurgusu Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜRKPA'da Barış Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceğiz." diyerek, Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma hedeflerine ulaşma gayretinde olduklarını belirtti.

Kazakistan'da Toplanan TÜRKPA

Toplantı, Kazakistan Parlamentosu'nda TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’nın başkanlığında düzenlendi. Astana'daki Hilton Otel'de gerçekleştirilen toplantının açılışında Kurtulmuş, Kazakistan'ın organizasyonu ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Çok Kutuplu Düzenin Önemi

Konuşmasında, dünya düzenindeki değişimleri vurgulayan Kurtulmuş, tüm ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmanın önemine değindi: "Çok kutuplu ve çok merkezli düzen arayışı, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini her zamankinden daha kritik hale getiriyor." dedi.

TÜRKPA'nın Rolü ve Genişleme İhtiyacı

TÜRKPA'nın, Türk devletlerinin işbirliği yapıları arasında özel bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, bu ailenin gelişim evresinde olduğunu belirtti. Özbekistan ve Türkmenistan'ın TÜRKPA'ya üyeliklerinin hızlandırılmasının önemine vurgu yaptı. Gözlemci statüsündeki Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de etkin katılımının birliğe güç katacağına inandığını ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Kurtulmuş, konuşmasının sonunda, TÜRKPA'nın geleceği ve iç işleyişi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Kazakistan'a geçmesi, genel sekreterliğin ise Türkiye’den Azerbaycan’a devredileceğini belirtti.

Toplantının hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunarak, "TÜRKPA çatısı altında, barış ve kalkınma için durmadan çalışacağız." ifadesini kullandı.

Gün sonunda, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, TÜRKPA Dönem Başkanlığını Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi Toplantısı'na katıldı.