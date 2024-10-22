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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Angola Meclis Başkanı ile Görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Cerqueira ile görüştü ve Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Angola Meclis Başkanı ile Görüşmesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Cerqueira ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi resmi ziyareti esnasında Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede önemli açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi Orta Doğu'da büyük bir ateş çukuru açmıştır. Bu saldırgan tavrını devam ettirdiği sürece bu ateş çukuruna kendileri düşecektir." ifadesini kullanarak, bölge halklarının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İlk Temasın Önemi

Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Cerqueira ile gerçekleştirdiği görüşmenin, iki ülke arasında parlamento düzeyinde ilk temas olduğunu belirterek, bu toplantının Ankara'da, TBMM'de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Angola Arasındaki İlişkiler

Kurtulmuş, 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Lourenço arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin, ilişkileri stratejik seviyeye taşıdığını ifade etti. İkili ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Afrika ile İlişkiler ve İlkeler

Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika açılımını önemsediklerini ve Afrika'nın bağımsızlık mücadelesini desteklediklerini vurguladı. "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler üretmeliyiz" diyen Kurtulmuş, kazan-kazan prensibi çerçevesinde işbirliklerine açık olduklarını ifade etti.

İsrail'in Saldırıları Üzerine Değerlendirme

Kurtulmuş, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ederek saldırganlık yaptığını belirtti. Bu durumun dünya genelinde ciddi sonuçlar doğuracağını ve tüm insanlığın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Angola Meclis Başkanı'nın Açıklamaları

Cerqueira, Angola'nın Türkiye ile işbirliğini stratejik ortaklık düzeyine taşımaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Parlamento diplomasisi ile barış ve insani yardımların sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Son olarak, Kurtulmuş ve Cerqueira, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM alanına karanfil bıraktı ve TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret etti.

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