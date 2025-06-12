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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Astana Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Büyükelçi Mustafa Kapucu'dan bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 18:27
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Astana Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Astana Büyükelçiliği'ne Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Mustafa Kapucudan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu ziyaret, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu dolayısıyla, Kazakistan'da gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan'da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum," ifadesine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği Kazakistan'da, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti, Büyükelçi Mustafa Kapucu'dan (sağda) çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği Kazakistan'da, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti, Büyükelçi Mustafa Kapucu'dan (sağda) çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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