TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Düzce Valiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Düzce'de
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce’de çeşitli programlara katılmak üzere ziyaret gerçekleştirdi.
Karşılama Töreni
Düzce Valiliği'nde Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, öncelikle polis tören mangasına selam durdu.
Valilik Ziyareti ve Bilgilendirme
Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aslan’dan Düzce’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.