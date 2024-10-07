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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Düzce Valiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce'de çeşitli etkinlikler için geldiği sırada Valiliği ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:44
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Düzce Valiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Düzce'de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce’de çeşitli programlara katılmak üzere ziyaret gerçekleştirdi.

Karşılama Töreni

Düzce Valiliği'nde Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, öncelikle polis tören mangasına selam durdu.

Valilik Ziyareti ve Bilgilendirme

Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aslan’dan Düzce’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti....

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti....

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti....

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.

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