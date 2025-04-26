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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 16:19
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa Franciscus’un Cenaze Törenindeydi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanına gitti. Türkiye'yi temsilen bu önemli törene katılan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı olarak anılan Papa Franciscus’un anısına saygılarını sundu.

Karşılama ve Görüşmeler

Kurtulmuş, tören alanına varışında Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) İtalyan Kardinal Pietro Parolin tarafından karşılandı. Törende, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve birçok ülke temsilcisiyle görüşme imkanı buldu.

Törenin Ardından Büyükelçilik Ziyareti

Törenin ardından, Kurtulmuş Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’ne geçerek burada çeşitli görüşmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'ın Aziz Petrus...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'ın Aziz Petrus...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.

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