TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Silah Geride, Demokrasi Öne Çıkıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, silahın tamamen geride bırakılmasıyla demokrasinin ve fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme girileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 13:28
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, ülke gündeminde şiddetin geride kalacağı ve demokratik sürecin güçleneceği bir sürecin başlayacağını ifade etti.

Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz."

Silahın tamamen geride bırakılması vurgusu, Kurtulmuş'un demokratik çözüm ve fikir alışverişinin önemine dikkat çektiği mesajın merkezinde yer aldı.

TBMM Başkanı'nın sözleri, demokrasi ve fikir özgürlüğü temalarının ön plana çıktığı bir döneme işaret ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış programına katıldı.

