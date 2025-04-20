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TBMM Başkanvekili Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 16:37
TBMM Başkanvekili Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavi gördüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Önder'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Bozdağ, sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Bozdağ, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ve şifa dileklerimizi daha önce iletmiştik. Ancak bugün bizzat gelerek yakınlarına hastanede ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerimi ve şifa dileklerimi ilettim. Hem kızıyla hem annesiyle hem kardeşleriyle hem de buradaki DEM Grubu milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle görüşme imkanı bulduk" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan, Önder'in durumu hakkında her gün bilgi aldığını belirten Bozdağ, bundan sonraki süreçte Önder'in sıhhat bulması için dua edilip sabırla beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, bazı AK Parti'li, CHP'li ve DEM Parti'li vekiller de Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek destek verdiler.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ (sağ 2), TBMM Başkanvekili ve...

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ (sağ 2), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Bekir Bozdağ, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ (sağ 2), TBMM Başkanvekili ve...

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ (sağ 2), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Bekir Bozdağ, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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