TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Ölümü

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Önder, 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosu ile hastaneye getirildi.

Açıklamada, Önder'e acilen Aort Diseksiyonu tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapıldığı ifade edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakımda ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedaviye alınan hastanın durumu giderek kötüleşti, çoklu organ yetmezliğine girdi.

Hastane açıklamasında, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun," ifadelerine yer verildi.

Sırrı Süreyya Önder'in Hayatı

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı, ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Aynı dönemde düzenlenen darbe karşıtı protestolara katılması sonucu 12 yıl hapis cezasınaMuharrem Gülmez ile birlikte yönettiği Beynelmilel filmi, 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili olarak görev yaptı ve 2013-2015 yıllarında çözüm süreci kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye oldu. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilen Önder, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri ve Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

Önder, İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alarak TBMM Başkanvekili görevini yürütüyordu ve bir çocuk babasıydı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen yakınları vefat haberini alınca üzüntü yaşadı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen yakınları vefat haberini alınca üzüntü yaşadı.