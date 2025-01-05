DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.458.753,39 0,79%

TBMM Bu Hafta Önemli Kanun Tekliflerini Görüşecek

TBMM, bu hafta Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nun görüşmelerine başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:09
TBMM Bu Hafta Önemli Kanun Tekliflerini Görüşecek

TBMM Genel Kurulu Bu Hafta Önemli Düzenlemeleri Ele Alıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni tartışacak. Genel Kurul, haftalık çalışmasına 7 Ocak Salı günü başlayacak.

Öncelikle, Genel Kurul toplantılarının başlaması öncesinde, bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve devlet memurlarına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından bir toplanmama kararı alınmıştı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Teklifi

Teklif kapsamında, yabancılara sunulan hizmetlerin yanı sıra mesai saatleri dışında ki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile Bakanlıkça belirlenen özel amaçlı raporlar hariç, aile hekimliği hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Ayrıca, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olarak belirlenirken, özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık indirim 4 puan olarak uygulanacak.

İmalat sektöründeki iş yerleri için sağlanacak olan 5 puanlık indirim süresi ise 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatma yetkisi olacak.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi

TBMM, Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası Kanununu tartışmasının ardından Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifini görüşmeye başlayacak. Bu teklif ile birlikte, mesleğinde fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Akademiye öğretim elemanı olarak atanabilecek.

Kurulacak olan Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi ile birlikte, 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu da eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim programları ise ücretsiz olacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu; Ankara Üniversitesinden akademisyenleri dinleyecek. Ayrıca, DEM Parti heyeti, AK Parti TBMM Grubunu ziyaret edecek ve diğer siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirecek.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Ziraat Mühendisi Adayları, Teknolojik Eğitimle Sektöre Hazırlanıyor
2
Washington Post Karikatüristi Ann Telnaes, Çiziminin Reddedilmesi Üzerine İstifa Etti
3
Siber Güvenlik Başkanlığına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuluyor
4
Siirt'in 123 Yıllık Tahin Helvası Geleneği Sürüyor
5
TBMM Bu Hafta Önemli Kanun Tekliflerini Görüşecek
6
Şanlıurfa'da Tüfek Saçmasıyla İki Kişi Yaralandı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü