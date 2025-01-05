TBMM Bu Hafta Önemli Kanun Tekliflerini Görüşecek

TBMM Genel Kurulu Bu Hafta Önemli Düzenlemeleri Ele Alıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni tartışacak. Genel Kurul, haftalık çalışmasına 7 Ocak Salı günü başlayacak.

Öncelikle, Genel Kurul toplantılarının başlaması öncesinde, bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve devlet memurlarına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından bir toplanmama kararı alınmıştı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Teklifi

Teklif kapsamında, yabancılara sunulan hizmetlerin yanı sıra mesai saatleri dışında ki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile Bakanlıkça belirlenen özel amaçlı raporlar hariç, aile hekimliği hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Ayrıca, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olarak belirlenirken, özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık indirim 4 puan olarak uygulanacak.

İmalat sektöründeki iş yerleri için sağlanacak olan 5 puanlık indirim süresi ise 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatma yetkisi olacak.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi

TBMM, Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası Kanununu tartışmasının ardından Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifini görüşmeye başlayacak. Bu teklif ile birlikte, mesleğinde fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Akademiye öğretim elemanı olarak atanabilecek.

Kurulacak olan Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi ile birlikte, 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu da eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim programları ise ücretsiz olacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu; Ankara Üniversitesinden akademisyenleri dinleyecek. Ayrıca, DEM Parti heyeti, AK Parti TBMM Grubunu ziyaret edecek ve diğer siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirecek.