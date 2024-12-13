TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri: Turizm Geliri 60 Milyar Dolar Olacak

2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda ele alındı. CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, "Gelecek yıl beklenen 60 milyar dolarlık turizm geliri, 7 bakanlığın toplam bütçesine karşılık gelmektedir. Bu nedenle turizm sektörünü siyaset üstü görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı Üzerine Eleştiriler

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanlığının Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle çok iyi yönetilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini eleştirdi.

Askeri Personelin Sorunları

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 2025 yılı bütçesinde 701 milyar lira vergi istisnası ile 1,9 trilyon lira faiz giderinin bulunduğunu dile getirdi. İlhan, askeri personelin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için gereken kaynakların sağlanmadığını belirtti. Gerekli çözümlerin bir an önce üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerin Umutsuzluğu ve Ekonomik Sorunlar

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, gençlerin artık gelecekten umudunu kestiğini ve "torpil" olmadan iş bulmanın imkansız olduğunu öne sürdü. Bankoğlu, 20 bin lira olan açlık sınırının çok üzerinde verilen burs miktarının yetersiz olduğunu belirtti. Gençlerin yoksulluk nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldığını aktaran Bankoğlu, son 5 yılda üniversiteden ayrılan genç sayısının 1 milyonu aştığını ifade etti.

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yetersiz

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanlığının madde bağımlılığı ile mücadele için ayırdığı ödeneğin yetersiz olduğunu vurgulayarak, gençlerin uyuşturucu bataklığına sürüklenmemesi için daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.

Turizm Sektörüne Yüklenen Vergi Yükü

Sururi Çorabatır, turizm sektörünün önemli olduğuna ve Hazine’nin 2025'te buradan 20 milyar liralık gelir beklentisi olduğunu belirterek, bu verginin, sektörün altyapısının güçlendirilmesi ve çevre projeleri için kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Ancak bu gelirin doğrudan genel bütçeye aktarıldığını vurguladı.

Patates Fiyatları ve Çiftçinin Durumu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kürsüye patatesle çıkarak, çiftçilerin ve tüketicilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Gürer, "Çiftçinin 6 liraya mal ettiği patates, depoda 3 liradan alıcı bulmuyor. Ortada vurgun vuranlar var ama üretenler yok ediliyor." ifadelerini kullandı.

Genel Kuruldaki CHP sıralarının önünde, disipline sevk edilen bazı teğmenlere destek veren dövizlerin yer aldığı gözlemlendi.