DOLAR
34,93 -0,19%
EURO
36,7 -0,23%
ALTIN
2.977,99 1,05%
BITCOIN
3.552.670,8 -1,93%

TBMM'de 2025 Bütçesi: Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları Gündemde

2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda görüşülürken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:36
TBMM'de 2025 Bütçesi: Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları Gündemde

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçesi Görüldü

2025 yılı bütçeleri, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Saldırıları ve Bölgedeki İstikrarsızlık

Bakan Güler, İsrail'in Suriye'deki saldırılarıyla yeni bir istikrarsızlık yarattığını vurguladı. "İsrail, şimdi de yeni fırsatçılık yaparak Suriye'deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. Bu girişimler, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır," dedi.

Güçlü Bir Savunma Yapısı Vurgusu

Güler, güvenlik ortamının artan belirsizlikler ve karmaşık tehditlerle dolu olduğunu, uluslararası güç dengelerinin değiştiği bu dönemde güçlü bir savunma yapısına sahip olmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hudut Güvenliği ve Terörle Mücadele

Bakan, hudut güvenliğinin sağlanmasında en modern teknolojik tedbirlerin uygulandığını ve terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik adımların hızlı bir şekilde atıldığını belirtti. "Başta PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler indiriyoruz," diye ekledi.

Suriye'deki Durum ve Güvenlik

Suriye'de yeni bir sürecin ortaya çıktığını belirten Güler, kesin bir çözüm için kapsayıcı bir siyasi çözüm ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. "Suriye Milli Ordusunun başarıyla yürüttüğü operasyonlar sonucunda terör örgütü geri çekilmek zorunda kalmıştır," dedi.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Barış Arayışı

Bakan, Yunanistan ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik diyalog sürecinin yeniden başlatıldığını ifade etti. "Ege Denizi'nin dostluk ve barış denizi olması için yoğun çaba gösteriyoruz," diyerek, bölgedeki barışçıl tutumlarına dikkat çekti.

Kıbrıs ve Azerbaycan Konusunda Destek

Kıbrıs Türkü'nün uluslararası statülerinin kabul edilmesinin kritik olduğunu ifade eden Güler, Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti. "Kafkasya'da kalıcı barışı tesis etmek amacıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir an önce anlaşmaya varılması en büyük arzumuz," dedi.

FETÖ ile Mücadele ve Savunma Sanayi

FETÖ ile savaş kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana TSK'dan ihraç edilenlerin sayısını açıklayan Güler, "Gerekli işlemler adli makamların bilgileri doğrultusunda yapılacaktır," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı yatırımların önemini vurguladı.

Sonuç ve Gelecek Hedefleri

Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "Sınırlarımızın ötesinde destansı bir mücadele ortaya koyan kahramanlarımıza, tüm personelimize üstün başarılar diliyorum," diyerek konuşmasını tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
2
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"
3
Kırklareli'nde Müzikali Dinle: 'Öylesine Bir Dinleti' Sahnelendi
4
Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi İş Yerinde Öldürüldü
5
Trabzon'da Medeniyet Söyleşileri: Hak ve Adalet Üzerine Tartışmalar
6
ABD, Suriye'de Kaybolan Vatandaşını Geri Aldı
7
Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı