TBMM'de 2025 Bütçesi: Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları Gündemde

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçesi Görüldü

2025 yılı bütçeleri, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Saldırıları ve Bölgedeki İstikrarsızlık

Bakan Güler, İsrail'in Suriye'deki saldırılarıyla yeni bir istikrarsızlık yarattığını vurguladı. "İsrail, şimdi de yeni fırsatçılık yaparak Suriye'deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. Bu girişimler, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır," dedi.

Güçlü Bir Savunma Yapısı Vurgusu

Güler, güvenlik ortamının artan belirsizlikler ve karmaşık tehditlerle dolu olduğunu, uluslararası güç dengelerinin değiştiği bu dönemde güçlü bir savunma yapısına sahip olmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hudut Güvenliği ve Terörle Mücadele

Bakan, hudut güvenliğinin sağlanmasında en modern teknolojik tedbirlerin uygulandığını ve terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik adımların hızlı bir şekilde atıldığını belirtti. "Başta PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler indiriyoruz," diye ekledi.

Suriye'deki Durum ve Güvenlik

Suriye'de yeni bir sürecin ortaya çıktığını belirten Güler, kesin bir çözüm için kapsayıcı bir siyasi çözüm ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. "Suriye Milli Ordusunun başarıyla yürüttüğü operasyonlar sonucunda terör örgütü geri çekilmek zorunda kalmıştır," dedi.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Barış Arayışı

Bakan, Yunanistan ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik diyalog sürecinin yeniden başlatıldığını ifade etti. "Ege Denizi'nin dostluk ve barış denizi olması için yoğun çaba gösteriyoruz," diyerek, bölgedeki barışçıl tutumlarına dikkat çekti.

Kıbrıs ve Azerbaycan Konusunda Destek

Kıbrıs Türkü'nün uluslararası statülerinin kabul edilmesinin kritik olduğunu ifade eden Güler, Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti. "Kafkasya'da kalıcı barışı tesis etmek amacıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir an önce anlaşmaya varılması en büyük arzumuz," dedi.

FETÖ ile Mücadele ve Savunma Sanayi

FETÖ ile savaş kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana TSK'dan ihraç edilenlerin sayısını açıklayan Güler, "Gerekli işlemler adli makamların bilgileri doğrultusunda yapılacaktır," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı yatırımların önemini vurguladı.

Sonuç ve Gelecek Hedefleri

Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "Sınırlarımızın ötesinde destansı bir mücadele ortaya koyan kahramanlarımıza, tüm personelimize üstün başarılar diliyorum," diyerek konuşmasını tamamladı.