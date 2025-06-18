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TBMM'de İYİ Partili Yasin Öztürk'e Kınama Cezası

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM Genel Kurulu'nda 'kaba sözler' nedeniyle kınama cezası aldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 22:53
TBMM'de İYİ Partili Yasin Öztürk'e Kınama Cezası

TBMM Genel Kurulu'nda Kınama Cezası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak" gerekçesiyle kınama cezası aldı.

Olay, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında yaşandı. Teklifin 12. maddesi üzerinde söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Talat Paşa Anıtı'nı eleştirmesi üzerine İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat tepki gösterdi.

Tartışmaya dahil olan Başkanlık Divanındaki TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Milletvekili Öztürk, konuya yaklaşımı nedeniyle Meclis Başkanı kürsüsüne vurarak Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’e tepki gösterdi ve divanı terk etti. Öztürk'ün divandan ayrılmasının ardından Başkanvekili Bingöl, Başkanlık Divanı eksildiği gerekçesiyle oturuma ara verdi.

Yaklaşık bir saat süren aranın ardından, TBMM divanına AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer oturdu ve oturuma devam edildi. TBMM Başkanvekili Bingöl, Öztürk'ün eylemlerinin İçtüzük gereği kınama cezasını öngördüğünü belirtti.

Kınama cezasıyla ilgili savunmasını yapan Öztürk, masaya yumruk vurmadığını, sadece uyarmak amacıyla hareket ettiğini ifade etti. Genel Kurul'da yapılan oylamada, Öztürk'e kınama cezası verilmesi kabul edildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu cezayı kabul etmediklerini belirtirken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise bu cezayı desteklediklerini ifade etti.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma üzerine çıkan...

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma üzerine çıkan tartışmanın ardından İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk (sol 2) ile Başkanvekili Tekin Bingöl (sağda) arasında tartışma yaşandı. Yasin Öztürk'ün divanı terk etmesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma üzerine çıkan...

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma üzerine çıkan tartışmanın ardından İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk (sol 2) ile Başkanvekili Tekin Bingöl (sağda) arasında tartışma yaşandı. Yasin Öztürk'ün divanı terk etmesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi.

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