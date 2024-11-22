TBMM'de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Kuruldu

TBMM Kadınların Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmasını Önleyici Komisyon Kurdu

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenmesine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyonun Yapısı

Komisyon, bu alandaki mevcut düzenlemeleri gözden geçirerek alınması gereken ek tedbirleri belirlemek amacıyla oluşturuldu. Başkan olarak, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu atandı. Komisyonun başkanvekili ise AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan oldu.

Komisyon Üyeleri

Kurumun ayrıntılı yapısı ise şu şekilde: AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut komisyon sözcüsü olarak, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise katip üye olarak görev alacak.

Komisyon üyeleri arasında MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, SAADET Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı bulunmaktadır.

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