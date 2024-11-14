TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi Görüşüldü

TBMM’de 2025 Yılı Milli Eğitim Bütçesi Görüşmeleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerine görüşlerini bildirdi. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, ilinin Kovid-19 salgını sonrası önemli bir göç aldığını, bunun da konut fiyatlarına yansıdığını söyledi. Ergun, "Başta öğretmenler olmak üzere memurlar; Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi yerleri artık sürgün yerleri olarak görmeye başladı. Bunun temel sebebi de kira fiyatlarının çok yüksek olması. Bu bölgelere yönelik çalışma yapılmasını teklif ediyorum." dedi.

Öğretmenlerin Kadrolu Olması Gerekiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüm öğretmenlerin kadrolu olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, okullardaki panoların düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "O ilin özelliklerini içeren resimlerin ağırlıkta olması gerekiyor." derken, öğrencilerin okul kıyafetlerinin devlete ait olması gerektiğini de dile getirdi. Gürer, "Tek tip okul kıyafetlerine geri dönülmeli." ifadesini kullandı.

Köy Okullarının Kapatılmasına Tepki

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, köy okullarının kapatılmasına karşı çıkarak, "Köylerde okullar kapatıldıktan sonra nüfus azalmaya başladı. Köyler şehirlere akmaya başladı." diye belirtti.

Mesleki Eğitimdeki Sorunlar

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, mesleki eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Biz sanayi bölgesiyiz. Nitelikli eleman bulamıyoruz. Bize ara eleman değil, aranan eleman lazım. Bizim bölgemizde işsizlik yok, mesleksizlik var. Sadece 27 tane mesleki eğitim okulu var. Neden bu bölge pilot bölge seçilmez?" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki Eğitim Durumu

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Diyarbakır’daki okul sayısının AK Parti iktidarında iki katına çıktığını anlattı. Ana dil eğitimi ile ana dilde eğitimin farklı olduğuna dikkat çeken Böhürler, “Ana dil eğitimiyle ilgili sorun yok ve bu Türkiye'de pek çok örneğiyle aşılmış durumda.” diyerek, ana dilde eğitimle ilgili endişelerini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.