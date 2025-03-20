TBMM Genel Kurulu, Karar Yeter Sayısı Bulamadığı İçin Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu Kapandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, karar yeter sayısı bulunamadığı için çalışmalarını tamamlayamadı. Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi tarafından sunulan "demokrasi"ye ilişkin grup önerisi gündeme alındı.

Yeni Yol Partisi’nin Eleştirileri

Grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, adalete güvenin ciddi biçimde azaldığını ifade etti. Ekmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının içeriklerinin sosyal medyada yer almasını eleştirdi. Bu durumun doğru olmadığını vurguladı.

İYİ Parti ve CHP’nin Tepkileri

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, iktidarın süregeldiğini ve bunun yargı eliyle gerçekleştirildiğini savundu. DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, yapılan atamaların ve İBB'ye yönelik soruşturmaların "kent uzlaşasını" hedef aldığını belirterek, bunun yerel seçimlerdeki kayıpların bir hazımsızlığı olduğunu söyledi.

Öte yandan, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, iktidarın muhalifleri hedef aldığını ve Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının hukuka aykırı bir şekilde elinden alındığını iddia etti. Öztrak, bu süreçte İmamoğlu’nun terör örgütüne yardım etmekle suçlandığını da aktardı.

AK Parti'nin Savunması

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İBB’ye yönelik soruşturmaların hukuki bir çerçevede yapıldığını savunarak, bu süreçte suç teşkil eden durumların soruşturulmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Uslu, Türk yargısına duyulan güvenin önemine değinerek, soruşturma sürecinin siyasi bir etkiye maruz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Tartışmalar Alevlendi

Grup önerisinin görüşüldüğü esnada, milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. Bu tartışmalar, verilen aralarda da devam ederken, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, önerinin oylamasında üç kez karar yeter sayısı bulunamadığı için birleşimi 25 Mart Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapatma kararı aldı.