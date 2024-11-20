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TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk İstismarına Sert Tepkiler: Vekillerden Çözüm Çağrısı!

TBMM Genel Kurulu'nda çocuk istismarı ve denetim eksiklikleri üzerine önemli görüşmeler yapıldı, vekiller çözüm önerileri sundu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:01
TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk İstismarına Sert Tepkiler: Vekillerden Çözüm Çağrısı!

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın bütçeyle ilgili hesap verme çalışmalarının engellenmesinin Meclis'e yakışmadığını vurgulayarak, CHP'den özür beklediğini söyledi.

Çocuk Hakları Üzerine Önemli Vurgular

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkat çekerek, bir çocuğun gülüşünün dünyanın en büyük hazinesi olduğunu ifade etti. Yenidoğan çetesi davasının 2016 yılına dayandığını belirterek, detaylı bir araştırmanın şart olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti'den Sert Açıklamalar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan şiddet iddialarını dile getirerek, 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Çocuklara şiddet uygulayan görevlilerin de hesaba çekilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanvekili Önder'den Önemli Çağrı

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çocukların barındırıldığı kurumlarla ilgili denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, tüm milletvekillerinin bu konuyu dikkatle takip etmesini istedi.

Çocukların Güvenliği İçin Tek Ses Olunmalı

Çocuk hakları konusunda duyarsız kalmamak gerektiğini söyleyen çerçevede MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Titreyip kendimize dönme zamanıdır" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise yaşananların kelimeleri kifayetsiz kıldığını ifade etti.

CHP Milletvekillerinden Tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan kanunsuzlukları kınayarak, İçişleri Bakanı'nın bu durumu açıklamasını talep etti.

Sonuç ve Beklentiler

Abdulhamit Gül, CHP'nin bakanlık bütçesi ile ilgili çalışmalara yönelik engellemelerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yaşananların Meclis'in işleyişine yakışmadığını vurgulayarak, nesillerin güvenliği için gerekli mücadelelerin verileceğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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