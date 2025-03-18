TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu'nun Diploması Gerginlik Yarattı

TBMM Genel Kurulu'nda, İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine yönelik karar gerginliğe yol açtı. CHP milletvekilleri bu kararı protesto ederek kürsüyü işgal etti.

Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "ABD'nin Yemen saldırısının ve İsrail'in bölgesel barışa karşı oluşturduğu tehdidin durdurulması" ile İYİ Parti'nin "Türkiye-Suriye ilişkileri" konulu grup önerileri görüşüldü. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını hatırlatarak, uluslararası hukukun önemini vurguladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Gazze'ye dair herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini iddia ederek, bunun kaygı verici olduğunu söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Türkiye'nin Filistin konusunda en güçlü destekleyici olduğunu belirterek, diğer partileri eleştirdi. Şahin, "Katil İsrail ve destekçisi ABD'ye karşı sesimizi yükseltmeliyiz," dedi ve muhalefeti eleştirerek, "Siz bu katliamlara karşı duyarsız kalıyorsunuz," ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ağbaba'nın açıklamalarına tepki gösterdi ve "Korkak" kelimesinin çok yaralayıcı olduğunu belirtti. Zengin, Türkiye'nin uluslararası alanda Filistin konusunda hiçbir zaman sessiz kalmadığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İmamoğlu'nun diplomalarının iptalinin hukuk sistemine darbe vurduğunu ifade etti ve bu kararın 86 milyon insan için alındığını dile getirdi.

Tartışmalara bağlı olarak, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Ardından, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Ardından yapılan oylamada Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi kabul edilmedi. Zengin, mecliste çatışmak yerine bir araya gelinmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin asıl problemine odaklanılması çağrısını yaptı.

Toplantıda, CHP milletvekilleri, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararı ve yaşanan tartışmalar üzerine birleşimi protesto etti. Daha sonra TBMM, yeterli katılım sağlanamadığı için oturumu yarına erteledi.

TBMM Genel Kurulunda, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal kararının ardından gerginlik yaşandı, CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

TBMM Genel Kurulunda, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal kararının ardından gerginlik yaşandı, CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti.