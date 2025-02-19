TBMM Genel Kurulu Toplandı: Milletvekillerinden Önemli Açıklamalar

TBMM Genel Kurulu, Celal Adan başkanlığında toplandı. Milletvekilleri, Kütahya OSB, emekli ikramiyesi ve deprem sonrası çalışmalar hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:03
TBMM Genel Kurulu Toplandı: Milletvekillerinden Önemli Açıklamalar

TBMM Genel Kurulu, Celal Adan Başkanlığında Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündeme geçmeden önce, Adan üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Kütahya'nın İstihdam Hedefleri

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili müjdeli bir haber verdi. Erbaş, burada yaklaşık 20 bin kişinin istihdamının hedeflendiğini belirtti. Aynı zamanda, savunma sanayi fabrikalarının Zafer OSB'ye yönlendirilmesinin, Türkiye'nin bağımsız ve güçlü sanayi altyapısına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ancak, burada çalışacak olan kesimlerin barınma ihtiyacının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, TOKİ tarafından en az 1500-2000 konutluk bir proje hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Emekli Bayram İkramiyesi Gündemde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesi tutarının oldukça düşük kaldığını ve bu tutarın mutlaka artırılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, en düşük bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasına yönelik bir kanun teklifi sunduğunu da sözlerine ekledi.

Deprem Sonrası Yeniden Doğuş

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra şehirlerin yeniden doğuşuna tanıklık ettiklerini belirtti. İnşa edilen yeni konutlar, yollar, okullar, sağlık tesisleri ve sosyal yaşam alanlarıyla şehirlerin sadece yeniden ayağa kaldırılmadığını, aynı zamanda daha dirençli bir geleceğe hazırlandığını kaydetti. Alkayış, devlet-millet dayanışmasıyla gösterilen gayretin bir başarı hikayesine dönüştüğünü söyledi.

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