TBMM işçi alımı yapacak: İlanda 14 farklı branş yer alıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, yeni işçi alımları ile ilgili bir duyuru paylaştı. İdari kadroda görevlendirilmek üzere kuaför, bahçıvan, pideci, kebapçı, pizzacı gibi 14 farklı branşta işçi alımı yapılacak. Toplamda 157 işçi için açılan ilanda, kişilerin İstanbul, Ankara ve Yalova’da görevlendirileceği de belirtildi.

TBMM tarafından açıklanan ilanlara son başvuru tarihi 28 Mart 2024 olarak duyuruldu. İşe alınan kişiler ise başvurular sonrasında 24 Nisan’da noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Alımlar hangi branşlarda olacak?

Duyuruda yer alan bilgilere göre, 71 garson, 29 bulaşıkçı, 22 temizlik işçisi, 14 bahçıvan 5 taşıma işçisi, 3 resepsiyon görevlisi, 3 el dekor süslemecisi, 2 aşçı, 2 kuaför, 2 pideci, 1 dönerci, 1 antrenör, 1 pizzacı, 1 kebapçı alımı yapılacak.

Alınanlar, Ankara’da, İstanbul ve Yalova’daki TBMM tesislerinden görevlendirilecek.