DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.972,12 -0,33%
BITCOIN
3.325.699,79 0,56%

TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi: 16 Milletvekili Risk Altında

TBMM'ye sunulan yeni dokunulmazlık dosyaları, CHP ve DEM Partisi'nden 16 milletvekilini kapsıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:22
TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi: 16 Milletvekili Risk Altında

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç'un da aralarında bulunduğu toplam 16 milletvekili için Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kapsamda Yer Alan Milletvekilleri

Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şunlardır:

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel
  • DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç
  • CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
  • İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
  • CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  • İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
  • DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı
  • DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli
  • DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan
  • DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez
  • DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  • DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar
  • DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin
  • TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
  • Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Gelen fezlekeler arasında, CHP Genel Başkanı Özür Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Alım Gücünü Artıracak Politikalara Ağırlık Verilecek
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz
4
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!