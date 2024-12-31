TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi: 16 Milletvekili Risk Altında

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç'un da aralarında bulunduğu toplam 16 milletvekili için Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kapsamda Yer Alan Milletvekilleri

Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şunlardır:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Gelen fezlekeler arasında, CHP Genel Başkanı Özür Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.