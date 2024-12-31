TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi: 16 Milletvekili Risk Altında

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç'un da aralarında bulunduğu toplam 16 milletvekili için Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Kapsamda Yer Alan Milletvekilleri
Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şunlardır:
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel
- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç
- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
- İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
- DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı
- DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli
- DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan
- DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez
- DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
- DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar
- DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin
- TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
- Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
Gelen fezlekeler arasında, CHP Genel Başkanı Özür Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.