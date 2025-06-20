TCG Büyükada, Sri Lanka'da Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

TCG Büyükada'nın Sri Lanka Liman Ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Büyükada’nın 13-18 Haziran tarihleri arasında Sri Lanka'nın başkenti Kolombo’da liman ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCG Büyükada'nın Malezya'nın Langkawi Adası’nda düzenlenen 17. Langkawi Uluslararası Denizcilik, Uzay ve Havacılık Fuarı seyri kapsamında Sri Lanka'da bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, "Liman ziyareti kapsamında TCG Büyükada, 18 Haziran tarihinde Kolombo Büyükelçimiz tarafından uğurlama maksadıyla ziyaret edildi. Ayrıca, Sri Lanka Deniz Kuvvetlerine ait SLNS Gajabahu fırkateyni ile ortak eğitimler yapıldı," ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Büyükada'nın 13-18 Haziran tarihleri arasında Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da liman ziyareti icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Büyükada'nın 13-18 Haziran tarihleri arasında Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da liman ziyareti icra ettiğini bildirdi.