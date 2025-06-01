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TDED Yazarlık ve Editörlük Mektepleri Kapanış Töreni Gerçekleşti

TDED Yazarlık ve Editörlük Mektepleri kapanış töreninde katılımcılara belgeleri takdim edildi. Ekrem Erdem, yazarlığın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 09:56
TDED Yazarlık ve Editörlük Mektepleri Kapanış Töreni Gerçekleşti

TDED Yazarlık ve Editörlük Mektepleri Kapanış Töreni Gerçekleşti

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), “Yazarlık Mektebi”, “Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi” ve “Editörlük Mektebi” eğitim programlarını başarıyla tamamlayan katılımcılara belgelerini düzenlenen törenle verdi.

Ekrem Erdem: "Kültürel Aktarım için Yazarlık Önemlidir"

Eyüpsultan'daki TDED Genel Merkezi'ndeki kapanış töreninde konuşan TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, yazarlığın kültürel aktarım açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Erdem, "Kendi tarihini değersizleştirme hastalığı"na dikkat çekerek, yazarların milli ve yerel değerlere sahip çıkmasının gerekliliğini vurguladı. "Bugünün savaşı bu sahada oluyor," diyen Erdem, dernek olarak yazma eylemini önemsediğini ifade etti.

Yazarlıkta Usta-Çırak Modeli Önemli

Katılımcıların aldıkları eğitimin ardından ciddi bir deneyim sahibi olduğunu belirten Erdem, eğitimlerin bu noktada kalmaması gerektiğini ifade etti. "Yapmamız gereken iş, usta-çırak modeliyle yol almak. Batı bu modeli yeniden keşfediyor," dedi. Yazarlığın eleştiriye açık olmasının gerekli olduğunun altını çizen Erdem, mezun olan yazar adaylarına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Erol Erdoğan: "Kapitalizm, Yayımları Tüketim Nesnesine Dönüştürdü"

Yazarlık Mektebi'nin son dersinde sosyolog-yazar Erol Erdoğan, yayıncılığın endüstrileşmesiyle birlikte ortaya çıkan sorunlara dikkat çekti. "Okumak ve yazmak, piyasanın dayatmasından dolayı birbirinden ayrılmıştır," diyen Erdoğan, geleneksel kültürde okumanın ve yazmanın bir bütün olduğuna vurgu yaptı. Okuma ve yazma sürecinin parçalanmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu konuda yazar adaylarına büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtti.

Üzeyir İlbak: "Eleştiriye Açık Olmalıyız"

TDED Genel Başkan Vekili ve Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak, yazarlık mektebinde elde edilen deneyimlerin önemini vurguladı. "İyi bir yazar olmak için eleştiriye açık olmak gerekiyor," diyen İlbak, usta-çırak ilişkisini devam ettirmenin önemine işaret etti.

Tören, Yazarlık Mektebi programını tamamlayan 85 katılımcıya mezuniyet belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Eğitim Programı Hakkında

TDED bünyesinde gerçekleştirilen programın koordinatörlüğünü Elif Tokkal üstlendi. Katılımcılar, edebiyat bilimi, düşünce ve görsel sanatlar alanlarında önemli dersler alma fırsatı buldu. Eğitimlerde; Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cemal Şakar, Hakan Arslanbenzer gibi birçok kıymetli isim yer aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "TDED Yazarlık Mektebi", "Çocuk...

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "TDED Yazarlık Mektebi", "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi" ve "Editörlük Mektebi"ni başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri törenle takdim edildi. Eyüpsultan'daki TDED Genel Merkezi'ndeki tören, "Yazarlık Mektebi" programını tamamlayan 85 katılımcıya mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "TDED Yazarlık Mektebi", "Çocuk...

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "TDED Yazarlık Mektebi", "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi" ve "Editörlük Mektebi"ni başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri törenle takdim edildi. Eyüpsultan'daki TDED Genel Merkezi'ndeki tören, "Yazarlık Mektebi" programını tamamlayan 85 katılımcıya mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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