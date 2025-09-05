DOLAR
TDV'den 'Zamansız Rehber: Onun İzinde' Hikaye Yarışması — Başvurular 7 Kasım'a Kadar

TDV, Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında 'Zamansız Rehber: Onun İzinde' temalı hikaye yarışması düzenliyor. Başvurular 7 Kasım'a kadar; birinci 50 bin TL.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:57
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında 'Zamansız Rehber: Onun İzinde' temalı bir hikaye yarışması düzenliyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre yarışma, Hz. Muhammed'e duyulan sevgi, saygı ve bağlılığın hikayeler aracılığıyla okuyucuya aktarılmasını amaçlıyor.

Başvuru ve Katılım Şartları

Yarışma, TDV İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığınca düzenlenecek. Yarışmaya 18 yaş üstü ve Türkçe yazabilen herkes katılabilecek. Başvurular 7 Kasım'a kadar [email protected] adresinden yapılabilecek.

Ödüller ve Takvim

Yarışmada birinciye 50.000 TL, ikinciye 35.000 TL, üçüncüye ise 20.000 TL ödül verilecek. Sonuçlar 5 Aralık'ta açıklanacak; ödül töreni ise ilerleyen tarihte düzenlenecek.

Detaylı Bilgi

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgilere https://tdv.org/tr-TR/ilksay/zamansiz-rehber-onun-izinde/ adresinden ulaşılabiliyor.

