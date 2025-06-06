TDV Ekipleri Malavi'de Kurban Kontrolü Gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kapsamında Doğu Afrika'nın Malavi ülkesinde kesilecek kurbanlık hayvanlar kontrol edildi.

Kuruluşun gerçekleştirdiği hazırlıklar çerçevesinde Malavi'ye gelen TDV gönüllüleri ve görevlileri, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gerekli denetimleri gerçekleştirdi. Başkent Lilongwe ve çevresindeki kurban kesim alanlarına giden görevliler, hayvanları titizlikle gözlemledi.

Heyette yer alan bir veteriner hekim, hayvanların sağlık durumlarını değerlendirerek, kurbanlık olma niteliğini taşıyıp taşımadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde, yaşı uygun olmayan ve sağlık sorunları bulunan hayvanlar sürüden ayrıldı.

Dini Uygunluk Kontrolleri

Personelden bir müftü ise kurbanlıkların dini kurallara uygunluğunu kontrol etti. TDV Karabük Şube Başkanı ve Karabük Müftüsü Ali Erhun, Malavi'deki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Erhun, "Kesilecek hayvanların durumunu kontrol ediyoruz. Veterinerimiz sağlık ve yaş kontrolü yapıyor, ben de dini yönden uygunluklarını gözlemliyorum. Seçeceğimiz hayvanları bayram sabahı inşallah kurban edeceğiz. Önemli olan, bize emanet edilen kurbanları en güzel şekilde yerine getirmek." dedi.

Ali Erhun, Malavi'nin dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "İnsanların çok büyük fakirlik içinde olduğunu gözlemledik. Bu güzel hizmeti buralara getirmek çok ayrı bir mutluluk." şeklinde konuştu.

TDV gönüllüsü veteriner hekim Abdullah Leblebicier de kesim öncesi hayvanların sağlık kontrollerini yaptıklarını belirtti. Leblebicier, Türkiye'de bağış yapanların kurbanlarının usulüne uygun kesilmesi için hayvanların seçimini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bayram günü kesim aşaması ve sonrası muayeneleri yapılacak. Olumsuz bir durumla karşılaşıldığında gerekli işlemler yapılacak." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kapsamında Doğu Afrika ülkesi Malavi'de kesilecek hayvanların kontrolü yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kapsamında Doğu Afrika ülkesi Malavi'de kesilecek hayvanların kontrolü yapıldı.