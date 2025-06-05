TDV, Etiyopya'da "Vekaletle Kurban Kesimi" Toplantısı Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 yılı Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu çerçevesinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İşbirlikleri ve Katılımcılar

TDV'den yapılan açıklamaya göre, toplantı Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Başkanı İbrahim Tufa, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar ve TDV Bölge Temsilcisi Burak İnce katıldı. Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile Genel Müdür Yardımcıları Fatih Kayacan ve Recep Şükrü Balkan da çevrim içi olarak toplantıya dahil oldu.

Manevi Değerler ve Destekler

Toplantıda, genel müdür Turan, Etiyopya'nın Türkiye için taşıdığı derin manevi anlamı vurgulayarak, Bilal-i Habeşi ve Necaşi Ashame'nin mirasına ev sahipliği yapan bu topraklarda yürütülen kurban faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, TDV'ye destek veren Etiyopya Yüksek İslam Konseyi, Addis Ababa Büyükelçiliği ve Din Hizmetleri Müşavirliği’ne teşekkür edildi.

Umut Olmak ve Bilgilendirme

Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Başkanı İbrahim Tufa, TDV ekiplerini ülkelerinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gerçekten özenle yürüttüğünüz faaliyetler sayesinde ihtiyaç sahiplerine umut oluyorsunuz," dedi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran ise sahada yapılan çalışmalarla ilgili olumlu geri dönüşlerin alındığını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonuna gösterdiği ihtimam, takdire şayan. Yıllardır yurt içinde ve dışında yapılan bu faaliyetlerin etkisini bizzat gözlemleme fırsatım oldu," diye ekledi.

Uygulamalar ve Sonuçlar

Toplantının sonunda, vekaletle kurban kesim süreci davetlilere uygulamalı olarak gösterildi ve katılımcıların merak ettiği sorular yanıtlandı. TDV'nin 2025 yılı Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamındaki yardım faaliyetleri, bayram sonuna kadar devam edecek.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2025 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2025 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bilgilendirme toplantısı yapıldı.