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TDV Gönüllüleri Mozambik'te Kur'an ve Kurban Eti Dağıttı

DTV'nin 'Bir Kurban Bir Kur'an' projesiyle Mozambik'te Kur'an-ı Kerim ve kurban eti dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:09
TDV Gönüllüleri Mozambik'te Kur'an ve Kurban Eti Dağıttı

TDV Gönüllüleri Mozambik'te Anlamlı Bir Proje Gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 'Bir Kurban Bir Kur'an' projesi kapsamında, Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim ve kurban eti dağıtıldı.

Caunje Bölgesinde Dağıtım Gerçekleştirildi

TDV gönüllüleri ve görevlileri, Caunje bölgesinde yaşayan halka, Portekizceye çevrilmiş Kur'an-ı Kerim ile kurban eti dağıttı. TDV gönüllüsü Fatih Altunbaş, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde Tete eyaletinde halka yardım ettiklerini belirtti.

Yeni Müslümanların Desteklenmesi

Altunbaş, Caunje halkının bir kısmının yeni Müslüman olduğunu ifade ederek, "Kurban çalışmasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim ve kurban etleri dağıtmaktayız. Buradaki bir köy yeni Müslüman olmuş, biz de burada öğrendik. Kardeşlerimizle birlikte olmaktan çok mutluyuz," dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Bir kurban bir Kur'an" projesi...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Bir kurban bir Kur'an" projesi kapsamında Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletindeki halka, Kur'an-ı Kerim ile kurban eti dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Bir kurban bir Kur'an" projesi...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Bir kurban bir Kur'an" projesi kapsamında Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletindeki halka, Kur'an-ı Kerim ile kurban eti dağıtıldı.

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