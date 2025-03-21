TDV, Haremeyn Bölgesinde 60 Bini Aşkın Kişiye Ramazan Yardımı Ulaştırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan boyunca Haremeyn bölgesindeki yardım faaliyetleri çerçevesinde 60 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılıyor.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Haremeyn bölgesinde kurulan 16 iftar sofrasında, ramazan süresince 58 bin kişi orucunu açıyor.

Medine'de her gün 400 kişilik iftar sofraları kurulurken, Mekke'de ise Mescid-i Haram'ın içerisinde ve şehrin farklı bölgelerinde toplam 12 sofra ile birlikte 1,600 kişilik iftar verilmektedir.

Bölgedeki ihtiyaç sahibi 2 bin 500 kişiye de gıda kolisi, kurban eti ve nakdi yardımlar sağlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan boyunca Haremeyn bölgesindeki yardım faaliyetleriyle 60 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan boyunca Haremeyn bölgesindeki yardım faaliyetleriyle 60 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılıyor.